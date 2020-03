Il Gruppo De’ Longhi dona 3 milioni di Euro per le iniziative di lotta contro il Covid-19.

Di questo importo, 2 milioni di Euro andranno a favore della Regione Veneto, a sostegno di tutte le sue attività e strutture impegnate in prima linea nella lotta al coronavirus, e 1 milione di euro a favore dell’ospedale Ca’ Foncello di Treviso.



"È un contributo di solidarietà che riteniamo doveroso – commenta il Presidente Giuseppe de’ Longhi - per un territorio a cui questa società e la mia famiglia si sentono intimamente legati ed il segno di una presenza tangibile, per quello che ci compete come azienda, in questo momento di estrema necessità".