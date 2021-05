Seconodo Al Arabiya, riferendosi a quanto avrebbe dichiarato a Mezzaluna Rossa si sarebbe verificato davanti alle coste della Libia, all'altezza di al Zawiya, un naufragio di un'imbarcazione di migranti che avrebbe causato la morte di 50 persone, di cui numerosi egiziani.

Invece, secondo il portavoce della Guardia costiera libica, ammiraglio Masoud Ibrahim, non si sarebbe verificato alcun naufragio al largo della Libia, in base a quanto da lui riferito all'Ansa.

In precedenza, l'Oim, aveva denunciato la morte di 11 dopo che il gommone su cui viaggiavano era affondato. Sulla stessa imbarcazione erano presenti altre 12 persone recuperate dalla Guardia Costiera libica.

Intanto 97 migranti rimasti in attesa di aiuto per ore al largo di Zwara, sono stati riportati in Libia da una motovedetta della Guardia costiera di Tripoli. Nella zona erano stati fatti convergere due mercantili dalle nostre autorità per una iniziale indisponibilità libica ad intervenire.

Intanto, la Sea Watch 4 attende istruzioni per lo sbarco di 455 naufraghi ospitati sulla coperta della nave.

Le condizioni su #SeaWatch4 sono difficili, fa freddo, tira vento e le onde alte bagnano i naufraghi. Però c'è solidarietà a bordo e ci si aiuta l'un l'altro.



Essere scampati alla morte in mare e alla cattura dei libici dà forza e speranza. Speriamo di poter sbarcare presto. pic.twitter.com/J4AP2gKYg3 — Sea-Watch Italy (@SeaWatchItaly) May 3, 2021





Crediti immagine: twitter.com/SeaWatchItaly/status/1388597856316108800