Da quando la Juventus gioca nell'Allianz Stadium, aveva perso finora solo 5 partite in Serie A. Quella di martedì, ad opera della Fiorentina, è la sesta sconfitta subita dai bianconeri nel proprio stadio. Una sconfitta oltretutto pesante, con 3 gol al passivo.

La prima rete per i viola arriva al 3', grazie ad un'intuizione di Ribery che pesca Vlahovic che si invola a rete scavalcando Szczesny con un pallonetto. Al 20' Cuadrado entra sulla gamba di Castrovilli rischiando di spezzargliela. L'arbitro La Penna lo ammonisce, ma il Var lo chiama a rivedere il fallo al monitor del campo. Si accorge della pericolosità e della violenza dell'intervento di Cuadrado e lo espelle.

Nella ripresa la Juventus cerca di restare in partita, ma riesce a produrre solo un tiro di Chiesa respinto in angolo da Dragowski. Al 76', Ribery apre il gioco sulla sinistra dove Biraghi con un traversone cerca di servire Kouame a pochi metri dalla prta juventina. Bonucci manca l'intervento e la palla rimbalza su Alex Sandro e finisce in rete per il 2-0 della Fiorentina. All'81' ancora Biraghi crossa dalla sinistra e stavolta è Caceres a due passi dalla porta a "violare" la porta di Szczesny per il definitivo 3-0. Allo scadere dei 90' La Penna manda le squadre negli spogliatoi senza far neppure disputare il recupero.

Quella odierna è la prima sconfitta della stagione per i bianconeri, mentre per la Fiorentina è la terza vittoria in campionato, la prima in trasferta che arriva dopo 8 partite dove aveva collezionato 4 sconfitte e 4 pareggi.

A rendere più amara la serata Juventina le decisioni di La Penna (un rigore non dato su Bernardeschi e un secondo giallo non dato a Borja Valero) e in precedenza la sentenza del Collegio di Garanzia del Coni che gli ha tolto 3 punti in classifica costringendola a rigiocare la partita con il Napoli, vinta in precedenza a tavolino per 3-0.

In poche ore la Juventus è riuscita a perdere 7 punti dalla vetta della classifica, in attesa che Milan e Inter

Così Prandelli ha commentato la vittoria della sua squadra:"Per vincere e combattere la paura devi essere sfacciato, se sei timoroso prima o poi subisci. Era la partita giusta per rischiare. Vogliamo regalare la vittoria di oggi ai tifosi, mi auguro questa partita abbia dato un senso a tutto quello che stiamo facendo. Il lavoro alla lunga paga, possiamo ancora migliorare perché alcune situazioni non sono chiarissime. Bravi tutti, hanno dimostrato la sfacciataggine che chiedevamo. Commisso? L’ho sentito, molto contento. Sono contento per lui, ha valori molto importanti e mi auguro che questa società riesca a creare una famiglia allargata. Continuerà a scommettere e a credere in Vlahovic, sono convinto che sia un gran giocatore, ha 20 anni e non può migliorare in poco tempo, crescendo potrà fare tanti. Sostituzione di Borja Valero? Avevamo tre ammoniti e non volevo rimanere in dieci. Pirlo? Gli ho fatto grandi complimenti, in due mesi ha dato una filosofia di gioco e la squadra lo sta seguendo, deve solo continuare così".

Queste le parole del presidente Rocco Commisso:"Prima della partita ho chiesto ai ragazzi una grande prestazione sapendo quanto conta per noi questa gara e ricordando il risultato della scorsa stagione. Davvero una grande prestazione, hanno messo in campo tutto, compattezza, grinta, orgoglio, voglia di vincere. Complimenti anche a Mister Prandelli che sta facendo un grande lavoro ed ha preparato benissimo la partita. Mi auguro che questo possa essere un punto di partenza e che ora continueremo su questa strada. Sono felicissimo anche per i nostri tifosi, meritano davvero questo splendido regalo di Natale".

E Pirlo ha commentato quella che è anche la sua sconfitta personale con queste parole:"Questa partita lascia grande amaro in bocca, volevamo finire con una vittoria. L’abbiamo approcciata male fin dai primi minuti, non da squadra che vuole vincere. Gli episodi devono anche girare a favore, invece è stato tutto il contrario. Squadra? Molto competitiva, anche se una serata storta può capitare. Dalla ripresa lavoreremo con grande voglia e determinazione. Episodi? Anche i giocatori possono arrabbiarsi, dall’inizio non ci girano gli episodi e le immagini sono sotto gli occhi di tutti. Questa è una battuta d’arresto che ci farà migliorare. Avevamo la testa già alle vacanze, e questo non deve succedere, soprattutto in un momento così delicato".