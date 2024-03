Facebook e Instagram hanno subito un'interruzione improvvisa, causando problemi di accesso e caricamento per milioni di utenti.

L'evento ha generato frustrazione e confusione, con molti utenti che si sono rivolti ai social media per esprimere il loro disappunto. Nonostante non siano state rilasciate dichiarazioni ufficiali sulla causa del problema, sembra che sia stato causato da un'interruzione tecnica nei server del social network.

Questo tipo di interruzioni non sono rare per Facebook, e mentre gli ingegneri lavorano per risolvere il problema, gli utenti devono cercare alternative temporanee per rimanere connessi online.