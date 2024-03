Il Movimento internazionale dei sacerdoti sposati ha commentato la notizia apparsa sui medi bresciani: "Mancano i preti, sempre più donne alla guida degli oratori".

Per i preti sposati italiani "bene l'apertura alle donne, ma per risolvere la crisi dei preti il Papa dovrebbe riammettere al sacerdozio i preti sposati. Da anni offriamo la nostra collaborazione, ma senza riscontro".

Di seguito la notizia:

Il fenomeno, prima ancora che “politico”, è culturale. Come noto, infatti, sono sempre meno i nuovi sacerdoti che prendono i voti anche nella provincia di Brescia. La prima conseguenza (che va di pari passo con l’invecchiamento dei fedeli praticanti) è la chiusura delle chiese “secondarie”. Ma il problema si estende a tutti i servizi parrocchiali e per correre ai ripari da diocesi della leonessa ha deciso di rivolgersi alle donne.Nei giorni scorsi ha avuto una certa eco mediatica la nomina a “guida” o “curato laico” dell’oratorio di Nave della 47enne Sonia Treccani, madre di tre figli che lavora come assistente ad personam nelle scuole ed è già stata consigliere comunale con delega alle Politiche giovanili. Oltre che, ovviamente, da sempre impegnata in parrocchia come catechista ed educatrice.Ma il 28 gennaio – in concomitanza con la nomina di Treccani – Tremolada aveva “battezzato” altre sette guide breciane: sei donne e un uomo.Si tratta di Serena Agosti (comunità della Natività di Maria in Calcinatello, S. Vincenzo in Calcinato, Sacro Cuore di Gesù in Ponte San Marco), Beatrice Butturini (comunità della Visitazione di Maria in Vestone, San Bartolomeo di Lavenone e Santi Stefano e San Giovanni Battista di Nozza), Claudia Bonafede (comunità di S. Antonio Abate in Castelcovati, Sacro Cuore di Gesù e San Giorgio in Cizzago, Santi Faustino e Giovita in Comezzano), Ilaria Gaibotti (comunità di S. Antonio Abate in Castelcovati, Sacro Cuore di Gesù e San Giorgio in Cizzago, Santi Faustino e Giovita in Comezzano), Francesca Maffi (comunità di San Lorenzo in Zocco di Erbusco), Mattia Venturelli (comunità della Natività di Maria in Calcinatello, S. Vincenzo in Calcinato, Sacro Cuore di Gesù in Ponte San Marco) e – unico rinnovo – Barbara Ferlinghetti (comunità dei Santi Emiliano e Tirso in Villa Carcina).La guida dell’oratorio, lo ricordiamo, è la figura di riferimento dell’oratorio, che affianca il parroco nelle scelte operative, pur – secondo quanto precisa la Diocesi – non sostituendone le “responsabilità giuridiche”.



Fonte: bsnews.it

Crediti immagine: Oratorio di Nave