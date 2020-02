Sono arrivate a 528 le persone in Italia contagiate dal coronavirus Sars-CoV-2. Di queste, 14 sono quelle decedute e 42 quelle guarite.

Rispetto all'ultimo bollettino del 26 febbraio pubblicato dalla Protezione civile, il numero dei contagi è salito di oltre il 30%, con 128 unità in più.

I pazienti ricoverati con sintomi sono 159, 37 sono in terapia intensiva, mentre 278 si trovano in isolamento domiciliare.

Il numero di contagiati per regione:

Lombardia: 305 (+47 casi rispetto a ieri)

Veneto: 98 (+27 casi rispetto a ieri)

Emilia Romagna: 97 (+50 casi rispetto a ieri)

Liguria: 11

Lazio: 3 (i 2 turisti cinesi e il ricercatore dimesso)

Marche: 3 (+2 casi rispetto a ieri)

Piemonte: 3

Sicilia: 3

Campania: 2

Toscana: 2

Abruzzo: 1

Provincia Autonoma di Bolzano: 1



Come risulta dai dati del 27 febbraio il contagio da Covid-19 si sta allargando... almeno finché continueranno ad arrivare i risultati degli ultimi tamponi eseguiti a tappeto. Da ieri saranno effettuati solo sulle persone che avranno non solo sintomi influenzali, ma anche difficoltà respiratorie.

Una nota ironica, quasi in stile iraniano, quella che ieri ha visto il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana, comunicare di essere costretto a mettersi in quarantena perché anche una sua collaboratrice era risultata positiva al coronavirus. Il contagio, a questo punto, parrebbe essere diffuso nella regione.





Inoltre, da aggiungere anche una seconda nota ironica, quella dei lombardi che offendevano i meridionali - anzi i terroni - perché portatori di malattie, che adesso si trovano ad essere dalla parte degli untori, guardati con sospetto dagli altri italiani, meridionali in primis.

E per dimostrare che comunque Milano è ancora una città "normale" il sindaco Sala ha pubblicato un video per dire che Milano non si ferma...





Ma sarà proprio così?