Solo 190 i nuovi casi di persone contagiate dal coronavirus nelle ultime 24 ore, con il totale di coloro che hanno contratto l'infezione che adesso è di 248.419. Anche oggi, si registrano nei nuovi casi dei dati più bassi rispetto all'andamento riscontrati tra luglio e agosto, ma va ricordato che il numero di tamponi effettuato è poco oltre i 43mila... 20mila in meno rispetto a qualche giorno fa. Inoltre, solo Valle d'Aosta, Molise e Basilicata non hanno registrato nuovi contagiati nelle ultime 24 ore tra tutte le regioni italiane.

Il numero totale degli attualmente positivi è di 12.482, 8 in più rispetto a ieri. Tra i positivi, 41 (lo stesso numero di ieri) sono in cura presso le terapie intensive, 761 (27 in più di ieri) sono ricoverati con sintomi e 11.680 sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi (19 in meno nelle ultime 24 ore).

Il numero complessivo di dimessi e guariti sale a 200.766, in aumento di 177 rispetto al dato di lunedì.

Oggi i morti sono 5, con il totale dei decessi che arriva così a 35.171.