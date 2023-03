Una svolta importante arriva dalla Cina. Il titolo Tecnologico Alibaba ha annunciato una maxi ristrutturazione che prevede la divisione delle sue attività, che in totale valgono 220 miliardi di dollari, in sei diverse unità di business ciascuna delle quali potrebbe essere quotata separatamente in borsa.

La notizia giunge il giorno dopo il rientro in patria del fondatore Jack Ma dopo un esilio volontario durato ben tre anni.

L'annuncio ha spinto il titolo Alibaba verso un rialzo del 14% al NYSE, superando la quota di 92 dollari. Un balzo ancora maggiore c'è stato alla borsa di Hong Kong.