Pancetta e pecorino su rigatoni integrali. Ricetta semplice e gustosa

29/06/2017 09:20 - Per preparare una buona Horiatiki , la tradizionale insalata greca , gli ingredienti sono naturalmente mediterranei. Pomodori maturati al sole, cetrioli dalla polpa compatta, origano profumato, olive… (Giordano Vini)

Orecchiette integrali con zucca, noci e speck

13/11/2017 22:35 - Orecchiette integrali con zucca, noci e speckBuon pomeriggio cari amici, oggi vi scrivo con la mente e il cuore a New York perchè in queste ore sta per nascere il mio nipotino Pasquale. Per… (atripani)