Avviata dall’Ufficio Finanze e Tributi del Comune l’attività di censimento di tutte le esposizioni con mezzi pubblicitari sia permanenti, che temporanei (insegne, targhe, cartelli, automezzi pubblicizzati, ecc.) e delle relative superfici.

Il censimento, che ha lo scopo di costituire una banca dati aggiornata e dinamica, sarà svolto dal personale accertatore munito di tesserino di riconoscimento, che lo autorizza a esplicare la funzione di incaricato di pubblico servizio relativo all’accertamento del tributo.

Il Comune coglie l’occasione per invitare tutti gli interessati, qualora non lo avessero fatto, a regolarizzare la propria posizione tributaria e richiedere eventualmente le necessarie autorizzazioni presso i competenti uffici di palazzo dell’Aquila, al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dalla normativa vigente.