Un brano pop ritmato dal tono malinconico, racconto di un viaggio ricco di emozioni, immagini e sensazioni indelebili

«Ogni giorno ci ritroviamo a percorrere da soli con le nostre forze sfide, emozioni, ostacoli che cercano di allontanarci dal profondo significato che inconsapevolmente cerchiamo. Da qui nasce la voglia di uscire da quello che potrebbe essere solo un sogno, alla ricerca di qualcosa che già abbiamo ma che non vediamo.» NâMe

"Valigia" è il nuovo singolo di NâMe, in cui l’oggetto che da il titolo al brano diventa un simbolo fondamentale della nostra esistenza, un contenitore in cui viene riposto il nostro viaggio, sia reale che irreale. Il testo del singolo esprime diversi concetti chiaramente opposti, come libertà/prigionia, amore e desiderio di fuga nella speranza di un futuro migliore. Il tempo allontana e unisce, in un "battito eterno che non si può dimenticare".

NâMe, con le sue capacità espressive naturalistiche, frutto di esperienze e ricerche, oltre all'innata consapevolezza del flusso energetico che ci circonda, ci fa vivere nel brano un'idea di consapevolezza. La voglia di vivere, di scoprire e di crescere sono fattori essenziali per aprirsi a noi stessi in una versione umana realistica.

Il singolo è accompagnato dal videoclip ufficiale, diretto da Andrea Simiele. Come si può evincere dal titolo, elemento centrale del videoclip è una vecchia valigia, che accompagna l’artista lungo tutta la durata del brano. Dalla fotografia alla location, tutto rimanda a un clima molto street e di provincia, citando di fatto la grande scuola dell’indie pop italiano.

NâMe (Amedeo Natale) nasce a Catanzaro il 17/05/1990, è un cantautore, polistrumentista di origine calabrese, dalla scrittura musicale intimista.

Ha frequentato il conservatorio di Vibo Valenzia ed ha suonato per diversi anni il violoncello nell’orchestra sinfonica di Crotone esibendosi così in molti teatri italiani.

Dopo la Calabria, ha vissuto diversi anni in Toscana per stabilirsi poi definitivamente in Puglia.

La sua passione per la musica non è inferiore a quella per la scrittura dei testi, i quali mettono a nudo tutto il suo universo emotivo.

Lo stesso ama raccontare e parlare della vita vera, della quotidianità e dell’amore con un linguaggio semplice ed accessibile a tutti. Il suo è un indie-pop che risente degli studi e soprattutto della sua passione per il cantautorato italiano con influenze Brit dalle venature elettroniche.

Nel suo nome d’arte compaiono significati quali anima, spirito , in un contrasto tra angeli e demoni percepito come parte fondamentale della nostra anima senza la quale niente avrebbe senso. Nei suoi testi riscopriamo valori e temi molto discussi soprattutto in questo momento storico.Affondando nella sua storia si capisce subito quanto per lui sono importanti le relazioni con tutto ciò che ci circonda.

Il 27 Luglio 2022 è stato pubblicato il primo singolo intitolato “Ma che ci posso fare”; in data 26 Aprile 2023 è stato pubblicato il secondo singolo intitolato “Imperatore” ed infine, il 10 Agosto 2023 è stato pubblicato il terzo singolo “Immaginavo te”. “Valigia” è il nuovo singolo in uscita il 14 giugno 2024.

Etichetta: EBIM Records



INSTAGRAM

FACEBOOK

TIKTOK