Ci sarà sempre qualcuno che, se una cosa si può fare, “lui la fa”; senza porsi molte domande e forse nessuna. Dove poniamo il limite tra le cose che si potrebbero fare e quelle che è giusto, lecito e utile fare?

Da sempre pensatori e filosofi si sono interrogati in merito al concetto di ”realtà”. Su cosa sia; se esista poi veramente o sia invece solo un sogno o un incubo; se non ce ne siano infinite, ognuno la sua.

Perché ci sarà sempre qualcuno che a quella cosa ha solo “voglia di credere”, e di domande non se ne fa. Perché poco gli importa, e cerca solo conferme a ciò che già crede.

E di buone domande avremmo bisogno invece, per non perderci del tutto in un futuro fatto di ...“realtà inventata”!!!