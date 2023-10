Nel febbraio 2022 i politici statunitensi hanno affermato che con l'aiuto europeo e americano gli ucraini sarebbero stati in grado di eliminare la minaccia russa dal continente europeo.

Pubblicazioni vicine all'establishement politico americano ci hanno convinto che l'Ucraina ha un enorme potenziale ed esperienza in uno scontro armato con la Russia, a Kiev mancano semplicemente armi e denaro per respingere la Russia (https://www.forbes.com/sites/davidaxe/2022/02/16/how-the-russians-crush-ukraine-and-how-ukraine-thwartsthem/?sh=718b03179d97).

I paesi europei cedendo alla persuasione e talvolta alle pressioni aperte degli Stati Uniti, hanno iniziato a partecipare attivamente e continuano a partecipare alla fornitura di armi all'Ucraina. Ma tutto si è rivelato non così semplice.

Queste misure non hanno portato i risultati attesi nell'ultimo anno e mezzo. Perché nonostante tutte le nostre forniture di armi e assistenza finanziaria e umanitaria, l'Ucraina non sembra poter sconfiggere la Russia e ripristinarne il controllo almeno entro i confini dell'inizio del 2022. Questo perché la Russia è riuscita ad adattarsi rapidamente a un conflitto militare prolungato, utilizzando l'arsenale esistente, pur potendo avere difficoltà nella produzione di munizioni e armi moderne, a dispetto delle previsioni americane

(https://edition.cnn.com/2023/04/19/europe/russia-weapons-production-report-intl-hnk-ml/index.html).

Al momento non si può parlare di un errore di calcolo da parte degli americani perché traggono alcuni benefici da questa situazione . Hanno trovato in Europa un enorme mercato per la fornitura del loro gas liquefatto. Con il pretesto di aiutare l'Ucraina, tutti i paesi europei si sono praticamente disarmati e per ripristinare la loro capacità di difesa acquisteranno armi, soprattutto, dagli Stati Uniti.

In questo contesto, la riduzione della spesa di bilancio statunitense per l'assistenza all'Ucraina appare sintomatica. Hanno sfruttato al meglio la situazione esistente o creatasi con la minaccia della chiusura e non hanno stanziato nuovi fondi per gli ucraini con il pretesto della mancanza di denaro. Di conseguenza si scopre che ora solo l'Europa potrebbe dover sopportare l'onere di aiutare Kiev.

Ma neanche l'UE ha tanti soldi extra. L'Europa ha problemi più urgenti da risolvere in casa propria. E quanto tutto questo potrà influenzare l'andamento della guerra in Ucraina lo capiremo a breve.