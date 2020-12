Twitter, come Facebook, presterà molta attenzione alle notizie che riguarderanno i vaccini (anti Covid). La società californiana, infatti, ha detto che rimuoverà o segnalerà tutti i post ritenuti pericolosi e fuorvianti relativi ai vaccini e alle vaccinazioni.

Saranno rimossi anche tutti i post in cui vengono sostenute teorie cospirazioniste come ad esempio l’uso dei vaccini per controllare le popolazioni o arrecare un danno o quelle in cui si afferma la non esistenza del virus.

"A partire dalla prossima settimana", ha dichiarato la società statunitense in un post sul proprio blog, "daremo la priorità alla rimozione delle informazioni fuorvianti più dannose e durante le prossime settimane, inizieremo a segnalare i tweet che contengono informazioni potenzialmente fuorvianti sui vaccini".

Esempi di post che potranno essere rimossi includono false affermazioni "che suggeriscono che immunizzazioni e vaccini sono usati intenzionalmente per causare danni o controllare le popolazioni" e quelli contenenti affermazioni che neghino l'esistenza o la pericolosità del Covid-19 e, pertanto, l'inutilità delle vaccinazioni.

I tweet che non saranno catalogabili come dannosi non verranno rimossi, ma potranno essere etichettati con rimandi ad informazioni verificate relative alla salute pubblica. Esempi di questo tipo di affermazioni includono voci non comprovate, affermazioni contestate e informazioni incomplete o fuori contesto riguardanti i vaccini. In pratica, le stesse etichette che da tempo, oramai, accompagnano tutti o quasi i post inviati da Trump.