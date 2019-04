Forex: EUR-USD verso 1.15 dopo mesi di accumulo

Lo "swing" EUR-USD in questo periodo è in gran fermento. Dopo mesi in cui il cambio è rimasto al palo, sembra si stia muovendo facendo intravedere una una debolezza del dollaro.

Le tensioni Cina-Usa e Usa-Europa sembrano driver importanti per spingere l'Euro verso un rafforzamento che non farebbe per nulla bene ad una economia in difficoltà come quella europea.