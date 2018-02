Truffa ai danni dello Stato: sequestri per 129mila euro nel salernitano

Dopo aver ottenuto da Invitalia Spa l’ammissione alle agevolazioni per le microimprese’ per la realizzazione di un’attività di produzione di pasta secca, non avviavano in alcun modo l’attività.

La Guardia di Finanza di Salerno ha dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo emesso nei confronti di due persone indagate per il reato di truffa ai danni dello Stato. I responsabili, legati tra loro da un vincolo familiare, rispettivamente amministratore di diritto e di fatto di una società con sede legale a Sarno, sono stati segnalati dai Finanzieri alla Procura della Repubblica poiché dopo aver ottenuto da Invitalia Spa l’ammissione alle agevolazioni per le microimprese’ per la realizzazione di un’attività di produzione di pasta secca, non avviavano in alcun modo l’attività.

Le indagini condotte dai militari della Compagnia di Scafati hanno richiesto l’attenta disamina di copiosa documentazione che ha portato alla scoperta di attestazioni falsamente riprodotte, relative ad autorizzazioni mai ottenute ed a costi mai sostenuti. Inoltre dai sopralluoghi eseguiti dalle Fiamme Gialle è emersa l’assenza totale di macchinari o altri indici denotanti l’effettivo avvio della produzione.

Come da apposito provvedimento emesso da parte del GIP del Tribunale di Nocera Inferiore, le Fiamme Gialle hanno eseguito il sequestro preventivo ‘per equivalente’ di un immobile sito in Sarno di proprietà degli indagati per un valore corrispondente alla somma di 129mila euro.