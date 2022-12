Qualche anno fa il brand BlackBerry era sinonimo di eleganza, sicurezza e qualità. Nel corso del tempo, però, questa azienda ha subito un lento ed insesorabile declino.

BlackBerry alla fine è uscita dal mercato degli smartphone, ma i fan degli smartphone con tastiera fisica non sono spariti e per soddisfare le esigenze di questi ultimi Unihertz ha lanciato sul mercato alcuni smartphone Android con tastiera fisica come l'Unihertz Titan Slim che è il protagonista di questa recensione.

L'unihertz Titan Slim ha lo stile degli ultimi smartphone BlackBerry arrivati sul mercato e con la sua tastiera fisica è praticamente un dispositivo unico.

Principali caratteristiche: