Huawei il prossimo 26 marzo presenterà i nuovi top di gamma appartenenti alla serie P40, cioè, il Huawei P40 ed il Huawei P40 Pro.

Nel corso delle ultime settimane ci sono stati vari rumors che hanno fatto capire il design dei due smartphone, ma oggi la stessa Huawei ha confermato questi rumors con un video ufficiale in cui conferma la data di rilascio.

Nel video, di breve durata, non vengono mostrati gli smartphone in modo integrale, ma si può capire che avranno un design caratterizzato da linee curve e niente spigoli. Curvi, per entrambi i prodotti, anche i bordi del display.