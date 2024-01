"In località Villa Sorra sono in corso le attività di ricerca per la scomparsa di un ragazzo, che da ieri si è allontanato dalla propria abitazione di Gaggio di Piano. Vista la presenza e il transito di mezzi di protezione civile per le ricerche, in particolare su via Prati, si raccomanda di percorrere via Prati, nei pressi di Villa Sorra e Gace, solo se strettamente necessario, preferendo percorsi alternativi, per evitare criticità di circolazione e non ostacolare il transito dei mezzi di protezione civile, ostacolando le ricerche. Grazie per la collaborazione".

Così il comune di Castelfranco Emilia, sul proprio profilo social, ieri annunciava le ricerche di un 14enne che, purtroppo, poche ore dopo è strato trovato morto riverso in un fosso, suicidatosi con un colpo di pistola, quella regolarmente detenuta dal padre.

Le ricerche erano partite a seguito della denuncia, da parte della famiglia, per la sparizione del giovane, ragazzo senza apparenti problemi o disagi che frequentava un liceo della zona. Il padre del ragazzo si sarebbe accorto quasi subito dell'assenza dell'arma da casa.

Gli investigatori hanno confermato che la scena in cui è avvenuto il ritrovamento è compatibile con quella di un suicidio. Rimane l'interrogatico sul perché del gesto, anche perché non risultano messaggi o biglietti che lo spieghino.



"L'unica dichiarazione che mi sento di fare - ha detto il sindaco di Castelfranco Emilia Giovanni Gargano - sono le condoglianze e l'abbraccio di tutta la città alla famiglia davanti a questa tragedia che colpisce tutta la comunità".