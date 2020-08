Sono ormai diverse le aziende che stanno puntando sul cloud streaming per quanto riguarda il futuro dei giochi: Google con Stadia, Sony con PlayStation Now, Nvidia con GeForce Now.

A questi, adesso, si aggiunge anche Microsoft che a metà settembre sta per lanciare un servizio di streaming di giochi che consentirà agli abbonati di utilizzare i giochi per Xbox in streaming anche su tablet o su un telefono cellulare.

È, in sostanza, un servizio in stile Netflix per i videogiochi, che molti esperti pensano sarà il futuro dei giochi.

Dal 2017, Microsoft ha reso disponibile Xbox Game Pass, consentendo ai propri abbonati di utilizzare in abbonamento la sua libreria di giochi sempre costantemente aggiornata con le ultime novità.

Con la nuova evoluzione del servizio, Xbox Game Pass Ultimate, gli abbonati, grazie al cloud gaming, potranno scoprire e provare i nuovi giochi Microsoft anche su smartphone e tablet Android, permettendo anche di confrontarsi in sfide con altri utenti che utilizzino gli stessi giochi anche tyramite alòtri dispositivi.

Il cloud gaming tramite Xbox Game Pass Ultimate sarà disponibile su dispositivi Android, dal 15 settembre, nei seguenti 22 Paesi: Austria, Belgio, Canada, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Ungheria, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Spagna, Corea del Sud, Svezia, Svizzera, Regno Unito e Stati Uniti.

Al momento, il sertvizio non sarà disponibile per Iphone, poiché Apple non ha pèermesso a Microsoft di pubblicare la sua app di streaming sull'App Store.

Apple, infatti, in base alle sue regole molto rigide per le app non consente di pubblicare sul proprio store app che contengono altre app o permettano di accedere ad altre app. Anche Stadia, di Google, ha avuto lo stesso problema.

Per poter utilizzare al meglio il servizio, è necessaria la disponibilità di un accesso ad Internet veloce.