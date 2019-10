Giovedì 31 ottobre, per John Bercow era l'ultimo giorno come speaker della Camera dei Comuni. Divenuto famoso al di fuori del Regno Unito grazie alla Brexit per il suo caratteristico modo di gridare "or-der" per riportare la calma in Aula, Bercow ha deciso però di dimettersi proprio a causa della Brexit, perché la fiducia di una parte dei parlamentari (quelli del partito conservatore) gli è venuta meno per il suo modo di condurre i lavori.

La data scelta era significativa perché a settembre, quando Bercow aveva annunciato la propria decisione, il 31 ottobre rappresentava la scadenza per la permanenza della Gran Bretagna nell'Ue.

Giovedì, la Camera dei Comuni era praticamente deserta. Per questo, i parlamentari hanno utilizzato la seduta di mercoledì per celebrare John Bercow.

Ai complimenti di Corbyn per il lavoro svolto, nonostante tutto, si sono aggiunti anche quelli di Boris Johnson, che gli ha tributato l'onore delle armi definendolo un innovatore ed un grande servitore della Camera. Naturalmente, anche i leader degli altri gruppi in Parlamento hanno dichiarato il proprio rammarico per la decisione di Bercow, complimentandosi per quanto da lui fatto in questi anni.

Il suo sostituto potrebbe essere eletto già nella seduta di lunedì, ma se questo dovesse avvenire la sua permanenza alla guida della Camera dei Comuni sarebbe solo di un giorno perché il Parlamento verrà sciolto per le prossime elezioni che si terranno giovedì 12 dicembre.

John Bercow è stato un parlamentare Tory per 12 anni prima di essere eletto speaker nel 2009.