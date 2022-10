Dopo lo straordinario successo dei primi due capitoli, la famiglia più “allargata” di sempre propone una nuova avventura ancora più esilarante ed emozionante. Sono passati anni dal primo incontro/scontro della Famiglia Dracula/Tripper e finalmente Ella e Finn, finito il college hanno deciso di sposarsi. Non potete neanche immaginare i guai combinati da Jack e Dracula per i preparativi delle nozze. Ma tutto si complica ancora di più quando due nuovi personaggi decidono di mandare all’aria il matrimonio: un vecchio spasimante di Ella e la nonna Besa, la temibile mamma di Dracula. Il nuovo esilarante capitolo, definito il più comico di tutti, della saga della Famiglia Transylvania. Come da tradizione, tanto divertimento, ma anche tanti insegnamenti per tutta la famiglia.

Jack Tripper, buffo e fifone aristocratico inglese, viene mandato insieme a sua moglie in uno sperduto castello in Transilvania per conoscere i genitori di Ella, fidanzata e promessa sposa del figlio Finn. Quello che Jack non sa, è che Ella è nientedimeno che la figlia del Conte Dracula, nipote di Frankenstein, della Nonna Lupo e di una serie infinita di simpaticissimi e maldestri mostri pasticcioni. I guai e le risate continuano quando il figlio dei neogenitori Ella e Finn, viene lasciato ai due nonni consuoceri: Dracula e Jack. Il bambino verrà rapito e i due protagonisti, insieme a Nonna Lupo, dovranno intraprendere un viaggio nella terra dei Mostri per liberarlo. Insomma, come da tradizione, tanto divertimento, ma anche tanti insegnamenti per tutta la famiglia. L’incontro-scontro tra le due famiglie vi farà morire… dal ridere ovviamente!! Dopo un susseguirsi di esilaranti scontri tra mostri e umani, i protagonisti (e i bambini) capiranno che non si deve aver paura delle differenze, perché c’è solo da imparare da queste. Una commedia esilarante, per grandi e piccoli, che in maniera semplice e diretta trasmette allo spettatore un grande messaggio contro il razzismo. Ispirandosi alle famosissime sit-com anni ‘60 come “La Famiglia Addams” ed i “Mostri”, la Compagnia Un Teatro da Favola porta in scena una nuova, originale commedia che divertirà, come in tutti i loro spettacoli, sia i bambini che gli accompagnatori più grandi.

BIGLIETTI: Adulti € 15,00; Bambini 3 - 14 anni € 11,50; Under 3 anni € 6,00

Per acquisto:

biglietteria del Teatro

online

https://www.teatromanzoni.it/manzoni/it/acquista-online/3203803

https://www.teatromanzoni.it/manzoni/it/acquista-online/3203804

telefonicamente 027636901

circuito Ticketone

Teatro Manzoni

Via Manzoni 42 - 20121 Milano

Tel. 02 7636901

Fax 02 76005471

Email: [email protected]

*_©Angelo Antonio Messina