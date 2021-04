Pubblicato decreto di finanziamento riguardante i lavori di manutenzione straordinaria per la sistemazione del piano viabile e rifacimento di tratti dissestati della S.p. 11 di Blufi: “Bivio Giaia – Ferrarello – Locati – Bivio Locati”. Il Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti della Regione Sicilia ha emesso l’atto relativo al progetto trasmesso dall’Unione dei Comuni Madonie e realizzato dalla Città Metropolitana di Palermo.

Una bella notizia per tutti coloro che ogni giorno percorrono questa strada per raggiungere lo svincolo Irosa, sull’autostrada A19 e per l’Unione delle Madonie che dopo tante attese e sollecitazioni vede pubblicato il primo decreto del capitolo viabilità.

“Finalmente – afferma l’assessore ai lavori pubblici dell’Unione Madonie Giuseppe Minutilla - l’impegno profuso in questi anni ha raggiunto un primo ed importante obiettivo. Questo intervento sulla Sp.11 di Blufi consentirà di raggiungere in sicurezza e più agevolmente lo svincolo Irosa. Ci abbiamo creduto come Unione Madonie ed ecco i risultati.” “Questo primo finanziamento facente capo al capitolo viabilità della SNAI e gli altri che arriveranno prossimamente – continua il presidente Pietro Macaluso - sono la testimonianza concreta dell’azione continua che la giunta dell’Unione Madonie mette in atto quotidianamente a favore del territorio.”

Soddisfatto anche il sindaco di Blufi, Vittorio Castrianni che sottolinea l’importanza dell’intervento arrivato grazie all’Unione delle Madonie. “Da anni attendiamo questi lavori anche alla luce dell’aumento del traffico veicolare dovuto allo svincolo Irosa. Finalmente sarà migliorata la condizione di transitabilità della strada che è diventata una arteria importante per l’intera area interna delle Madonie.”

L’importo complessivo del progetto è di 400 mila euro che provengono dal fondo destinato nell'ambito della Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI) area prototipale Madonie.

I lavori previsti, che dovranno realizzarsi entro cinque mesi dal loro avvio, mirano ad eliminare i dissesti che pregiudicano la transitabilità del percorso viario in relazione alle risorse disponibili. Saranno quindi ripristinati alcuni tratti di scarpata a valle con gabbionate, ripreso il piano viabile e saranno realizzate alcune opere per lo smaltimento delle acque meteoriche. Prevista anche la collocazione di alcuni tratti di barriera metallica di sicurezza e la pulizia delle opere esistenti e della sede stradale. Tutto ciò per assicurare la continuità del transito in sicurezza sulla Sp. 11 di Blufi che si sviluppa per circa 7 Km e va dal bivio Giaia sulla SS. 290 al bivio per Bompietro, sempre sulla SS 290, attraversando Blufi, Ferrarello e Locati.

L’obiettivo dell’intervento, oltre ad eliminare le condizioni di pericolo, è anche quello di migliorare il servizio di trasporto locale e la mobilità territoriale; contribuire al potenziamento e riqualificazione della dotazione trasportistica dell'area, con particolare riguardo all'accessibilità interna e esterna; puntare a rafforzare le connessioni delle "aree interne" e i distretti di produzione agricola ed agro-industriale con i principali assi viari; contribuire alla rifunzionalizzazione della viabilità secondaria a servizio dei centri agricoli e delle aree agroalimentari.