Il 16 gennaio 2020 M¥SS KETA e lo scrittore Nicola Lagioia, nella Sede prestigiosa dell’Enciclopedia Italiana (la "Treccani" per intenderci) in Roma, hanno dialogato del mutamento della lingua e dei costumi attraverso le canzoni.

Dopo lo straordinario successo del suo ultimo album PAPRIKA che l’ha definitivamente consacrata come nuova icona pop, l'artista dall’occhiale da sera e dal volto velato M¥SS KETA approda alla 70° edizione del Festival di Sanremo per portare un po’ di Porta Venezia nella cittadina ligure.





Con lo scrittore Nicola Lagioia nella sede dell'Enciclopedia Italiana



Subito dopo la fine di ogni puntata della kermesse canora, la "Diva Definitiva" affiancherà Nicola Savino nella conduzione de L'Altro Festival, il nuovo dopo-festival trasmesso da RaiPlay, per offrire una lettura anticonvenzionale della manifestazione ed esibirsi in alcune performance.

Ma non finisce qui, giovedì 6 febbraio, M¥SS KETA salirà sul palco dell’Ariston insieme a Elettra Lamborghini per interpretare la cover di Non succederà più, storica canzone di Claudia Mori presentata al pubblico nell’edizione del festival del 1982, un brano ancora oggi amato anche dai più giovani.

Tutti i pomeriggi inoltre, la dirompente M¥SS sarà ospite fissa su Rai Radio2, radio ufficiale del Festival di Sanremo 2020, nel programma La versione delle due - in diretta dalle 14 alle 15 - con Andrea Delogu e Silvia Boschero.

Sui canali Social della radio sarà invece possibile seguire le sue avventure sanremesi attraverso video racconti e stories originali.