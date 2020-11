Come se fossimo normali è la nuova trasmissione web, firmata e condotta da Alessandro Battaglia che va in onda via Facebook sulla pagina Social Talk Web.

Nella puntata di domani, lunedì 30 novembre, che inizia alle ore 8:30, Alessandro Battaglia si occuperà della violenza contro le donne: quel che abbiamo fatto e cosa si può fare ancora; dei lavoratori dello spettacolo, un settore che sembra dimenticato; di Maradona che tutto il mondo piange... questo e tanto altro ancora.

Venti minuti intensi e riflessivi. Vi aspettiamo OnAir domani mattina.