Per il Gruppo per le autonomie (SVP - PATT, UV) al Senato, nell'ambito delle consultazioni con le forze politiche da parte del Presidente del Consiglio incaricato, Mario Draghi, al termine dell'incontro, per riassumerne i contenuti, ha parlato la senatrice Julia Unterberger:

"Il nostro obbiettivo - ha dichiarato - è una Ue delle regioni, senza nazionalismi e quindi non possiamo non dire un convinto sì a questo governo. Il dubbio che avevamo era sull'approccio dei governi tecnici sulle minoranze, ma l'europeismo di Draghi ci tranquillizza anche su questo".

La senatrice sud-tirolese, in chiusura del suo intervento, non ha mancato di fare un po' d'ironia sulle giravolte del sovran-europeista Matteo Salvini:

"Al presidente Draghi ho anche posto la questione di genere. Ho chiesto che la politica di genere venga messa al centro e in questo governo ci sia una adeguata rappresentanza femminile. Siccome il senatore Salvini in 12 ore da sovranista è diventato europeista, forse 'sto giro diventerà anche femminista... così forse questo governo avrà al centro anche politiche femminili".