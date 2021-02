Al regista e scrittore, Maximo De Marco, viene conferito il premio letterario Ave Maria 2021, per la letteratura a tematica spirituale, per il suo libro Visioni, edito da Ex Libris Edizioni, di Carlo Guidotti.

In questo saggio, intitolato "Visioni", l’autore svela per la prima volta pubblicamente, tutte le visioni che hanno caratterizzato il suo cammino di conversione spirituale, dal giorno in cui nella sua vita all’improvviso, incontra Gesù. Un libro “profetico” in cui tutte le visioni avute dal 2007 ad oggi, hanno avuto un riscontro reale, dall’abdicazione del trono petrino di Papa Benedetto XVI all’elezione di Papa Francesco, sino alla recente pandemia da Coronavirus che ha coinvolto tutto il mondo.

Temi complessi che possono apparirci incomprensibili, vengono affrontati e spiegati con grande naturalezza e semplicità, accompagnando il lettore in un viaggio spirituale, dove i dogmi più profondi e inspiegabili della fede ci appaiono, così, illuminati da una nuova luce pregna di chiarezza.



www.maximodemarco.com