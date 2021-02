Il 5 febbraio 2021 , (dalle ore 9- alle ore19, ora degli Stati Uniti orientali) si è tenuta una Coferenza virtuale internazionale online sul Pontificato di Gregorio XV per i Quattrocento anni dall'elezione al soglio di Pietro (1621-1623).

La Conferenza, durata circa undici ore su diversi fusi orari, a cura della Kutztown University e coordinata dal Prof. T. Corey Brennan (Rutgers University)e dalla Prof.ssa Pierette Kulpa (Kutztown University) ha trattato una vasta gamma di aspetti: politici, diplomatici, teologici, culturali, del pontificato di Gregorio XV Ludovisi .

Le presentazioni registrate sono state tenute da: Salvatore Andrea APICELLA (Lumière Technology, Ponthierry), Ivica ČAIROVIĆ (Univ. Belgrade), Gloria CAMESASCA (Sondrio), Martina CATALDO (Univ. Bologna at Ravenna), Carol COFONE (Red Bank NJ), Pascal COTTE (Lumière Technology, Ponthierry), Laura GARCÍA SÁNCHEZ (Univ. Barcelona), Barbara GHELFI (Univ. Bologna in Ravenna), Jacqueline GIZ (Rutgers Univ.), Isabel HESLIN (Lehigh Univ.), Sonia ISIDORI (Boston Coll.), Christine KONDOLEON (MFA Boston), Pierette KULPA (Kutztown Univ.), Claudia LA MALFA (American Univ. of Rome), Denis LARIONOV (Belarusian State Univ.), Anthony MAJANLAHTI (Rome), Carlo MARINO (Rome), Chiara MATTEUCCI (Univ. Bologna at Ravenna), Raffaella MORSELLI (Univ. Teramo), Martin RASPE (Bibliotheca Hertziana, Rome), Pasquale STENTA (Univ. Bologna at Ravenna), David STONE (Univ. Delaware) [discussant], Daniel M. UNGER (Ben-Gurion Univ.), and S.A.R. Principessa Rita BONCOMPAGNI LUDOVISI (Roma, Discorso di apertura dei lavori).

Intervento di Carlo Marino