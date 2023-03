È stato presentato oggi, all’Ambasciata della Macedonia del Nord presso la Santa Sede, davanti ad un pubblico selezionato, il volume del canonista Stefano Rossano dal titolo “Praedicate evangelium”.

Il libro ,come si intuisce dal titolo, tratta della costituzione apostolica con la quale Papa Francesco ha decretato la riforma della Curia romana. La prefazione del volume è del Cardinale Francesco Coccopalmerio Presidente emerito del Pontificio consiglio per i testi legislativi. Gli onori di casa sono stati fatti in maniera squisita dall’Ambasciatore Marija Efremova. Numerosi sono stati gli stimoli dati dagli autori sulla costituzione apostolica "Praedicate Evangelium" che rappresenta indubbiamente uno dei punti culminanti del percorso ritenuto ”rivoluzionario” di Papa Francesco. Pubblicata il 19 marzo 2019 la “Costituzione” è entrata in vigore dal 5 giugno dello stesso anno.





Illustri docenti presenti quali Mons. Patrick Valdrini già Rettore Institut Catholique de Paris e già protettore dell’Università Lateranense, il prof. Antonello Blasi docente presso la Pontificia università Lateranense, tra i presenti, hanno reagito favorevolmente alla presentazione del volume.

La ‘vocazione’ missionaria e lo ‘stile’ sinodale della Curia romana sono ben evidenziati come i capisaldi della riforma.

Infatti, questa Costituzione Apostolica è stato creata per riformare la Curia Romana, ovvero l'apparato amministrativo della Chiesa Cattolica.

Il titolo "Praedicate Evangelium" significa "Predicare il Vangelo" e indica l'importanza che il Papa attribuisce alla missione evangelizzatrice della Chiesa. In particolare, la costituzione apostolica sottolinea l'importanza di adottare un approccio missionario nella vita della Chiesa e di essere presenti nei luoghi in cui le persone vivono, lavorano e soffrono.

La Costituzione apostolica introduce anche una serie di cambiamenti nell'organizzazione della Curia Romana, con l'obiettivo di rendere l'apparato amministrativo della Chiesa più efficiente, responsabile e trasparente. Tra le novità introdotte, vi sono la creazione di un dicastero per l'evangelizzazione, la fusione di alcuni dicasteri esistenti, la riforma del sistema di nomina dei vescovi e la creazione di un nuovo ufficio per la gestione del patrimonio della Chiesa.

Inoltre, l’Atto di Papa Francesco invita la Chiesa a fare fronte alle sfide attuali, come la crisi migratoria, la povertà e l'insicurezza, e a essere vicina alle persone che soffrono, in particolare ai poveri, ai malati e ai più vulnerabili.

In sintesi, il libro di Stefano Rossano analizza, in maniera circostanziata e commentandoli egregiamente, i canoni che formano l’ossatura della costituzione apostolica "Praedicate Evangelium": sicuramente un importante passo in avanti nella riforma della Chiesa Cattolica, che mira a rendere l'istituzione più responsabile, trasparente e vicina alle persone.