Il ballerino, opinionista e personaggio tv Valerio Pino ha rilasciato alcune dichiarazioni bollenti e piccanti al sito di cronaca rosa iGossip.it. L'ex ballerino professionista del talent show di Canale 5, Amici di Maria De Filippi, ha infatti dichiarato: "Sarabanda rappresenta l’inizio della mia carriera da ballerino professionista. Conservo piacevolmente tanti ricordi: dall’emozione dell’audizione con la famosa coreografa di Non è la Rai Marina Cinti alla firma del mio primo contratto importante con Mediaset fino al mio primo programma in tv. Avevo 18 anni, ricordo ancora il brivido della prima puntata, i primi passi a due… e poi oggi posso confessarlo: ero innamorato di Enrico Papi! C’era un’intesa speciale tra di noi, fatta di sguardi pieni di desiderio carnale e ormoni infuocati… facevamo l’amore con gli occhi! Per sei mesi ci vedevamo quasi tutti i giorni… è mancato poco che finissi nel suo camerino, sarebbe successo il delirio!".

Valerio ha parlato anche del suo ex compagno Marcus Bellamy, che è in carcere negli Usa per aver ammazzato il suo fidanzato. Lui lo pensa sempre: "È impossibile non pensarlo - ha detto Pino a iGossip.it -, l’ho amato troppo! In questi giorni, tra l’altro, vista la situazione di isolamento che stiamo vivendo, ho deciso di iniziare la traduzione in spagnolo del mio libro L’amore in camerino, la cui versione Kindle si può facilmente acquistare online, in cui racconto la nostra storia d’amore vissuta 10 anni fa".

Chi è attualmente il tuo sogno erotico? "Joaquín Phoenix - ha concluso - Chiudetemi in una camera da letto con quell’uomo e buttate la chiave!".