Una rivalsa, che Palermo e i ragazzi, che vivono in alcune periferie, chiedono; ma come fare? Si amalgami un’anomala preside, arrabbiata col mondo intero, un professore di religione dalla dubbia fede, una professoressa di educazione fisica con la testa tra le nuvole e un professore di matematica eterno sognatore. Insieme dovranno giudicare i vivaci e “coloriti” ragazzi, che frequentano la loro scuola, situata in un quartiere periferico e degradato della città di Palermo.

Lo sfondo sono i tanto temuti scrutini di fine anno. Al “Re Mida Casa-Cultura” di Palermo, sito in via Filippo Angelitti 32 (Piazza Campolo), arriva il nuovo spettacolo di Orazio Bottiglieri dal titolo “Gli Scrutini”, le cui date saranno sabato 9 dicembre, alle ore 21:15, e domenica 10 dicembre, alle 18:00.

A far ridere (e sembra parecchio, a detta degli osservatori) sul palco: Orazio Bottiglieri, Agostina Somma, Gaspare Sanzo ed Eleonora Randazzo. Unitamente misceleranno gli ingredienti di una commedia, la quale con una grande dose di ironia punta a lanciare un messaggio forte e deciso: la rivalsa, di cui la nostra città, nonché i ragazzi, che la vivono, hanno realmente bisogno.

Il biglietto d’ingresso ha un prezzo di 10 euro. Per info e prenotazioni 0917467677 – 3926393204.