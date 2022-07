Highland Park, cittadina residenziale di 30mila abitanti a nord di Chicago, che si affaccia sul Lago Michigan. Durante la locale parata del 4 luglio un uomo, appostatosi su di un tetto, ha sparato sulla folla uccidendo 6 persone, 31 i feriti. Di quest'ultimi, 26 sono stati portati al NorthShore Highland Park Hospital di Highland Park, mentre 5 sono state portati al NorthShore Hospital di Evanston.

La quasi totalità dei feriti presenta lesioni da arma da fuoco, alcune persone, invece, hanno subito traumi per esser state travolte dalla folla che fuggiva a seguito degli spari.

La polizia avrebbe recuperato un fucile e sarebbe alla ricerca di un giovane, bianco, tra i 18 e i 20 anni ritenuto responsabile dell'attentato.

"La nostra comunità è stata terrorizzata da un atto di violenza che ci ha profondamente scosso. Il nostro pensiero va alle famiglie delle vittime", ha detto in conferenza stampa il sindaco di Highland Park, Nancy Rotering.

Non molto tempo fa, il 14 maggio 10 persone sono state uccise in un negozio di alimentari a Buffalo, New York, mentre il 24 maggio 19 bambiuni e due insegnanti sono stati uccisi in un'altra sparatoria in una scuola elementare di Uvalde, in Texas.







