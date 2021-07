È arrivato mercoledì il via libera del Consiglio federale della Figc all'iscrizione della Salernitana in Serie A. Così, la Figc in una nota riassume la decisione presa:

Con il voto favorevole di tutti i consiglieri (astenuto Balata), il Consiglio Federale ha approvato le condizioni presentate dal trust Salernitana 2021. La valutazione del Consiglio, che ha preso atto del parere positivo della COVISOC in merito alla previsione finanziaria e alla conseguente indipendenza, si è incentrata sul rispetto delle indicazioni richieste dalla FIGC per rendere il trust effettivamente indipendente dalle società disponenti e dalla SS Lazio.

“Non sono state fatte valutazioni politiche su questo tema – ha dichiarato Gravina in conferenza stampa – il mio unico obiettivo è la tutela del calcio italiano. Accettate le richieste per rendere indipendente il trust, adesso entro sei mesi la Salernitana dovrà cambiare proprietà, altrimenti è fuori dalla Serie A”.

Il presidente federale Gavina ha anticipato inoltre che, in occasione della prossima riunione del Consiglio Federale, è sua intenzione proporre una norma che disciplini le multiproprietà anche per le situazioni pregresse, individuando un tempo congruo entro il quale adeguarsi.

Così la Salernitana ha commentato la decisione della Figc:

"Il Consiglio Federale della F.I.G.C. riunitosi oggi in seduta straordinaria, preso atto del parere positivo della Covisoc, ha votato favorevolmente in merito al rispetto delle condizioni del trust Salernitana 2021. La Salernitana ritorna ufficialmente in Serie A dopo 23 anni di assenza".