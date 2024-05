È Colpa Tua, sequel dell'amatissimo film "Tutta colpa mia" del 2023, approda finalmente su Prime Video a dicembre 2024. I fan di Noah e Nick potranno finalmente scoprire come prosegue la loro storia dopo il finale mozzafiato del primo film.

Nel primo film, Noah, interpretato da Nicole Wallace, si trasferisce nella villa del nuovo ricco marito di sua madre, dove incontra il suo nuovo fratellastro Nick, interpretato da Gabriel Guevara. Tra i due nasce subito una forte intesa, che ben presto si trasforma in qualcosa di più. Tuttavia, la loro relazione viene messa alla prova da segreti e bugie che potrebbero distruggere tutto.

È Colpa Tua riprende la storia da dove era rimasta, con Noah e Nick che cercano di affrontare le conseguenze delle loro scelte. Dovranno imparare a fidarsi l'uno dell'altro e a superare i traumi del passato se vogliono stare insieme.

Il film è diretto nuovamente da Domingo González e vede il ritorno di tutto il cast originale, oltre a nuove interessanti aggiunte. Tra queste, spicca il nome di Marta Hazas, che interpreterà la madre di Noah.

È Colpa Tua è un film che si preannuncia ricco di emozioni, colpi di scena e romanticismo. I fan di "Tutta colpa mia" non vedranno l'ora di scoprire come si conclude la storia di Noah e Nick.

Oltre alla trama principale, il film affronterà anche temi importanti come la famiglia, l'amicizia e il perdono.

È Colpa Tua è un film da non perdere per tutti gli amanti del genere young adult e per chi ha amato il primo film. Un appuntamento imperdibile su Prime Video a dicembre 2024!

Cosa ne pensate di questo sequel? Avete già visto il primo film?