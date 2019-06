Capri in Fiore, dal 27 Giugno al 4 Luglio La Mostra della pittrice Elisabetta Celentano

Giovedì 27 giugno alle ore 18.00 sarà inaugurata presso la chiesa dell’Oratorio di Capri (via Vittorio Emanuele) la mostra Capri In Fiore della pittrice Elisabetta Celentano.



Di animo schivo e riservato, Elisabetta Celentano ha sempre amato cogliere il sentimento più intimo della natura con uno sguardo romantico e sognante, dove i colori diventano fiori e le linee armonie dei sensi. Amante della natura, i suoi soggetti preferiti sono sempre stati i fiori che rispecchiano lo stato d’animo dell’artista, ma anche i paesaggi e gli scorci della sua amata Capri cosí come alcune figure femminili eteree e fugaci.



La mostra rimarrà aperta al pubblico fino al 4 luglio tutti i pomeriggi dalle 18 alle 21.30.