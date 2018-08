I Love GAI, alla terza edizione, si svolge il 31 agosto a Venezia

Si svolge il 31 agosto, in concomitanza con la 75.esima Mostra del Cinema di Venezia, la terza edizione di I Love GAI, Concorso Giovani Autori Italiani, nato con lo scopo di scoprire e promuovere i giovani talenti italiani per far fare loro i primi passi nel mondo del cinema.

Sono quindici i lavori diretti da sedici registi emergenti - sotto ai quarant'anni (uno dei film finalisti è ovviamente stato diretto a quattro mani) - che saranno proiettati il 31 agosto al Cinema Astra, al Lido di Venezia, dalle 14.30 alle 19, per una maratona di cortometraggi ad ingresso libero, fino ad esaurimento posti.

Le opere in concorso, che spaziano sia per generi che per tematiche, sono state selezionate tra le oltre duecento che si erano candidate.



Di seguito i titoli e i registi:

ACQUARIO, Lorenzo PuntoniBIRTHDAY, Alberto ViavatteneCOME LA PRIMA VOLTA, Emanuela MascheriniCOSI’ IN TERRA, Pier Lorenzo PisanoDENISE, Rossella IngleseFRAMED, Marco JemoloIL NOSTRO LIMITE, Adriano MorelliIL TRATTO, Alessandro StevanonIO NON HO MAI, Michele SaiaINSETTI, Gianluca ManzettiMAGIC ALPS, Andrea Brusa e Marco ScotuzziODIO IL ROSA!, Margherita FerriPARRU PI TìA, Giuseppe CarleoPIPINARA, Ludovico Di MartinoSTORIA TRISTE DI UN PUGILE SCEMO, Paolo Strippoli



A giudicare i lavori elencati in precedenza, sarà la giuria composta dal regista Giuseppe Gagliardi, noto per aver diretto film quali “Tatanka” e serie tv di successo come “1992”, “1993” e “Non uccidere”; la cantautrice e icona pop del panorama musicale italiano Levante, attualmente in tournée italiana ed europea con “Caos in Europa” e “Caos in Teatro”; e il produttore Gregorio Paonessa, co-fondatore della casa di produzione Vivo Film, che, tra gli altri, ha recentemente prodotto titoli pluripremiati quali “Vergine Giurata” e “Figlia Mia” di Laura Bispuri, “I Figli della Notte” di Andrea De Sica, e “Nico, 1988” di Susanna Nicchiarelli, che ha di recente vinto quattro David di Donatello.

Il vincitore sarà annunciato dai giurati e celebrato la sera del 31 agosto, in una serata evento su invito all'Hotel Hungaria, luogo storico ed emblematico del Lido.