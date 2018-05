Segretario Provinciale augura buon lavoro al nuovo Segretario cittadino di Curti Pasquale Gicco

Segretario Provinciale di CasertaFabio Simeone nell'augurare buon lavoro al nuovo segretario cittadino di Curti Pasquale Gicco dichiara " do il benvenuto a Pasquale Gicco e gli auguro buon lavoro ed il fatto che stiamo avendo adesioni è il segno che tutti i Missoni stanno svolgendo un buon lavoro di divulgazione programmi e si coinvolgimento nella nostra comunità. Ormai stiamo aprendo sezioni in tutta l'Italia e non solo a Caserta basta pensare che abbiamo sezioni provinciali in terra di sinistra come Genova che è molto attiva e in questi tre giorni abbiamo aperto sezioni sia a Taranto che a Molfetta alle quali do il benvenuto e un augurio di buon lavoro e due settimane fa abbiamo aperto una sezione anche a Milano. Le persone stanno riscoprendo l'importanza di Valori e Principi e stanno capendo che non è come dicono certi partiti che si definiscono post ideologici . l'ideologia porta ad avere idee e visione politica ed in un contesto storico come questo, insieme ai valori e principi, sono di fondamentale importanza per fare ciò che il popolo si aspetta da ormai troppo tempo e che non è stato fatto ne dal centrodestra ne dal centrosinistra.

Addetto stampa M.I.S. provincia di Caserta