Il report riguardante l'inflazione in Svizzera, nel mese di dicembre, ha evidenziato una crescita dei prezzi superiore alle aspettative.

Il tasso di inflazione è salito all'1,7%, rispetto all'1,4% del mese precedente, mentre gli analisti si attendevano un aumento pari all'1,5%.

Non è una buona notizia per la Banca Nazionale Svizzera che, tenuto conto di questo scenario, difficilmente potrà anticipare i tempi per una manovra accomodante di politica monetaria.