Straordinario successo per il Concerto di Capodanno 2023 dell'Associazione Culturale Noi per Napoli: il Galà Dinner "Magie del belcanto e danze d'epoca".

Straordinario successo ha riscosso l'Edizione 2023 del Concerto di Capodanno dell'Associazione Culturale Noi per Napoli che quest'anno è stato realizzato al Gold TOWER Lifestyle hotel di Napoli il 5 gennaio, in una fantastica cornice sull'Attico panoramico della terrazza Rame' con la partecipazione del noto e consolidato trio lirico partenopeo composto dal soprano Olga De Maio e dai tenori Luca Lupoli e Lucio Lupoli, accompagnati dalla pianista Nataliya Apolenskaja e dal violinista mandolinista Michele Gaudino, presentati dal prof. Claudio Canzanella, studioso delle tradizioni storiche partenopee.

Insieme a loro, il Gruppo Culturale "Danzando nel Tempo", che si è esibito in splendidi assolo con i bellissimi costumi con le sue coreografie dei balli d'epoca fin de siecle e ha fatto da naturale cornice ed arricchimento scenografico ai brani interpretati mirabilmente dai tre artisti lirici, tratti dal repertorio belcantistico salottiero, operistico, operettistico e tradizionale classico napoletano di fine '800 inizi '900.

Il Concerto con un ottimo galà dinner offerto ai numerosi spettatori accorsi a in una location magnifica e davvero esclusiva ha avuto una finalità benefica : con il ricavato i rappresentanti dell' Associazione Culturale Noi per Napoli APS realizzerà una spesa di generi alimentari e la donerà alla " Casa dell'Amicizia" della Comunità di Sant'Egidio di Napoli,affinché possano cucinare i pasti per i tanti senzatetto che assistono.

Il messaggio che gli artisti lirici Olga De Maio e Luca Lupoli, con Lucio Lupoli hanno voluto lanciare attraverso la realizzazione di questo ultimo Concerto di Capodanno 2023 è stato soprattutto quello di dimostrare come uno spettacolo teatrale possa nascere dalla collaborazione di tante componenti presenti sulla scena, cantanti, attori, danzatori e musicisti e come ognuno con la sua peculiarità possa contribuire alla perfetta ed armonica riuscita del risultato finale.

Rappresenta un po' il modello di vita e funzionamento della società civile, nella quale ogni cittadino, autorità, istituzione dovrebbero contribuire, ognuno in base alle proprie funzioni e competenze, alla promozione di valori quali la pace, il rispetto ed il riconoscimento delle pluralità, delle diversità, il dialogo, la solidarietà verso i più fragili.

L' augurio per il nuovo anno degli artisti al quale si aggiunge quello di tutto il Gruppo Culturale Danzando nel Tempo che ha partecipato a questo meraviglioso evento, è quello che attraverso la cultura e l'arte si possa costruire un mondo più giusto, incentrato sul rispetto e la promozione dell' uomo e della sua libertà.

Un ringraziamento particolare va al direttore del Gold TOWER LIFESTYLE HOTEL, Marco Zuppetta ed ai suoi titolari che hanno ospitato questo appuntamento diventato ormai una tradizione a Napoli, che coraggiosamente stanno mettendo in atto tante risorse ed iniziative per rilanciare e riqualificare le periferie più isolate e abbandonate della città di Napoli.