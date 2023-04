Arrivano risorse preziose per la città di Milazzo ed i Comuni del Comprensorio tirrenico rientranti nel Distretto socio sanitario D27: il Responsabile dell’Ufficio Piano Filippo Santoro ha infatti comunicato che sono stati approvati dal Ministero del Lavoro in via definitiva tutti e nove i progetti presentati per il conseguimento delle azioni, di cui alla Missione 5 “Inclusione e coesione”, componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, sottocomponente 1 “servizi sociali, disabilità e marginalità sociale” per le seguenti linee di investimento:

Avviso 1 PNRR - 1.1.1 - Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini da realizzare per € 70.088,00. Avviso 1 PNRR - 1.1.2 - Autonomia degli anziani non autosufficienti 820.000,00;

Avviso 1 PNRR - 1.1.3 - Rafforzamento dei servizi sociali a favore della domiciliarità € 330.000,00.

Avviso 1 PNRR - 1.1.4 - Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli Assistenti sociali € 210.000,00.

Avviso 1 PNRR - 1.2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità: PNRR - 1.2 – Definizione ed attivazione del progetto individualizzato € 115.000,00; PNRR - 1.2 - Abitazione: adattamento degli spazi, domotica ed assistenza a distanza € 420.000,00; PNRR - 1.2 – Lavoro: Sviluppo delle competenze digitali per le persone con disabilità coinvolte nel progetto e lavoro a distanza € 180.000.

Avviso 1 PNRR 1.3.1 – Housing temporaneo € 710.000,00.

Avviso 1 PNRR - 1.3.2 – Stazioni di posta € 1.090.000,00, costituendo un totale di circa 4 milioni di euro, che consentirà di realizzare nel territorio del Distretto 27 interventi domiciliari, di promozione sociale, di sostegno all’autonomia, di inclusione lavorativa e di housing sociale in favore di oltre 400 persone che vivono situazioni di fragilità e di marginalità sociale.

Verranno riqualificati beni dismessi che torneranno ad avere “nuova vita”, senza incidere sul consumo di suolo pubblico e verrà costituita la Rete territoriale per l’organizzazione e la gestione dei suddetti servizi. In particolare si prevede, nella logica della Governance Multilivello di pianificare, attraverso una comune cabina di regia, anche le progettualità legale ai Piani di zona, al Fondo Povertà ed al redigendo PON 2021-2027 mettendo al centro degli interessi della comunità distrettuale la domanda espressa dall’intero territorio e così superare tutte le criticità che incidono sul grado di qualità della vita di famiglie, minori, disabili, anziani e persone vulnerabili.

Soddisfazione è stata espressa sia dal Presidente del Distretto Matteo Sciotto, sia dal Sindaco Pippo Midili e dall’Assessore ai Servizi Sociali Pasquale Impellizzeri, i quali hanno sottolineato come anche in questa occasione il Distretto 27, che ha nel Comune di Milazzo il proprio Ente capofila, sia stato all’avanguardia nel sistema dei servizi sociali alla persona e nel raggiungimento degli obiettivi nei processi di inclusione e di partecipazione sociale.

“Tale processo – hanno detto Midili ed Impellizzeri – si pone in linea con le restanti azioni realizzate dalla Cabina di Regia PNRR diretta dal dirigente Domenico Lombardo e proietta nuovi scenari per la promozione e la crescita dell’intero territorio mamertino anche nel quadro della rigenerazione urbana”.