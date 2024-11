Momo Salah lo ha ricordato ai suoi tifosi e indirettamente ai dirigenti del suo attuale club, quel Liverpool di cui è diventato uno dei veterani: nonostante sia in scadenza di contratto, finora non gli è arrivata nessuna proposta di rinnovo da parte del club.

Arrivato ad Anfield nel 2017, il Messi d'Egitto è tuttora uno dei calciatori simbolo Reds, assolutamente decisivo in campo. In questa stagione sono 10 le reti realizzate in 12 gare di campionato, senza dimenticare i sei assist messi a referto.

Nell'ultima gara in trasferta con il Southampton il Liverpool ha vinto in rimonta grazie a lui, che ha segnato una doppietta, sfiorando pure il terzo gol!

Il suo contratto è in scadenza a giugno, ma al momento il rinnovo appare quasi impossibile. Occasione a parametro zero... magari in Italia? Ma Momo percepisce uno stipendio molto alto per i parametri dei club del nostro campionato, i cui diritti tv sono ancora molto lontani da quelli inglesi.