Il grande palco indipendente radiofonico virtuale, programma per Emergenti in onda su oltre 70 radio, diventa un Contest e sceglie come location la città eterna "ROMA".

On Air è un Format ideato dall'Executive Manager Mario Greco nel periodo buio della prima ondata Covid19 per dare agli Emergenti la possibilità di "farsi ascoltare" in radio e "ricominciare pian piano a vivere".

Conosciamo meglio tutti i partecipanti che hanno deciso di mettersi in gioco.

Intervista a: ROSANNA LORENZI in arte SAMI CELI.

Raccontaci di te dai tuoi primi passi ad oggi nel campo musicale.

Penso che ad ognuno di noi sia successo di ringraziare qualcuno o un momento magico, che ha spalancato la porta ad un desiderio/aspirazione che era dentro di noi.

Ricordo da bambina verso i 10 anni, quando un giorno il maestro di musica, sentendomi cantare disse: "Sami (non ricordava mai il mio vero nome) ti iscrivo ad un concorso canoro".

Da quel momento la mia passione prese il volo; purtroppo crescendo ho dovuto interrompere questa mia passione per la musica, insieme al mio quaderno con i testi delle canzoni e chiuderla nel baule, come si custodisce un tesoro.

Poi, anche la famiglia e il lavoro mi hanno tenuta impegnata, ma ora raggiunta l'età del "tempo libero" ho potuto aprire quel baule; rispolverando quel mio vecchio e caro quaderno, riprendendo a scrivere da dove avevo lasciato e poi con una caramella alla menta, per rinfrescare la gola ho ripreso a cantare.

Cosa ti aspetti dalla partecipazione a questo contest?

Mi auguro che i miei testi vengano ascoltati e capiti, perché possa trasferire i miei messaggi e le mie emozioni a chi mi ascolta.

Quanta importanza ha la musica nella tua vita?

La musica è ossigeno, vita per me.

Qual è il tuo cantante preferito o quello che ti ha ispirato maggiormente?

Il mio cantante preferito è Battiato per il suo grande misticismo e per tutto quello che ha saputo trasmetterci, nella sua lunga e bellissima carriera di artista.

Il tuo genere?

Essendo cantautrice mi lascio trasportare dai testi e dalla musica, l'importante è che possa far nascere in me emozione.

Si può vivere senza musica?

Certamente vivere senza musica per me è impossibile, ma anche il silenzio della musica è importante, a questo proposito mi piace ricordare una canzone del gruppo Simon & Garfunkel - The sound of silence.

Cosa pensi del panorama musicale italiano?

Una grande vetrina sicuramente, per gli artisti e gli emergenti che possono presentare i loro prodotti. Pur avendo aperture diverse però, è sempre più difficile farsi ascoltare e Internet con le sue piattaforme musicali, sicuramente innovative, restano però allo stesso tempo dispersive; tenendo presente che esiste un pubblico che ama ancora assistere alle esibizioni dal vivo,attraverso la Tv, come nei programmi del passato, in cui si dava visibilità oltre che alla voce anche all'artista. Per fortuna ci sono rimaste le radio online che come nei tempi passati si accendevano al mattino e si spegnevano la sera. Forse per noi non più giovani, diventa più difficile integrarsi in questo nuovo mondo super tecnologico.

Il panorama musicale è immenso e multicolore, come un quadro ricco di sfumature, dove il pittore ed in questo caso l'artista/cantante, usa sfumature diverse, per poter ricercare una qualche perfezione.