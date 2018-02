Delicata evoluzione di un piatto tradizionale: fregula con vongole e broccoli

15/09/2017 20:43 - Pollo alla cacciatoraBuon pomeriggio cari amici, oggi vi parlo di una ricetta tradizionale appartenente alla cucina regionale, il pollo alla cacciatora. Cucinato e mangiato per la prima volta in vita… (atripani)

Gnocchetti con vongole, radicchio e crema di tartufo

29/12/2017 22:56 - Ha aperto pochi mesi fa, a Roma in zona Talenti, in un antico fienile ristrutturato, Manforte (ve ne avevamo parlato qui). In cucina c’è lo chef Alessandro Bursi e per la sera di Capodanno ha ideato… (Luca)