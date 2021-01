Con la presente petizione, i docenti delle scuole Infanzia - Primaria e di ogni ordine e grado nonché i genitori degli alunni chiedono, in nome della tutela della salute di tutto il personale scolastico, delle famiglie e degli alunni, di attivare la DaD al 100% fino a quando l’emergenza pandemica non sarà finita.

La DaD non è il male assoluto: gli insegnanti e le stesse famiglie hanno superato le lacune che inizialmente affliggevano tale modalità didattica.

Non si può, per meri fini politici dei governanti, far restare aperte le scuole quando nulla è stato fatto dai Ministeri dell’Istruzione e dei Trasporti per quanto riguarda la sicurezza degli ambienti scolastici e nei mezzi di trasporto.

Nulla è stato fatto per le classi pollaio super affollate: non ci sono impianti di aereazione né mascherine di qualità (spesso sembrano di carta velina). Nulla è stato fatto per il trasporto: scuolabus pieni, pullman altrettanto pieni.

La gran parte dei più autorevoli virologi indipendenti affermano che le scuole sono luogo di diffusione del virus. Per questo diciamo: la salute prima di tutto!

ANLI - Associazione Nazionale Liberi Insegnanti





Questo l'indirizzo per firmare:www.change.org/p/lucia-azzolina-dad-per-la-scuola-infanzia-primaria-etc-la-salute-prima-di-tutto