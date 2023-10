E questa è la ricetta del Pollo alle Erbe di Antonio Cannavacciuolo, tratta dalla rivista Grazia Food. Pollo alle erbe

Ingredienti per 4 persone

12 petti di pollo

Alcune foglie di menta

di prezzemolo

Salvia

Timo

Limone

Erbe

fresche

Pepe verde

Aceto balsamico

1 mazzetto di ravanelli

Olio extravergine di oliva

extravergine di oliva 2 cipollotti fini

fini Sale fino a piacere

Come preparare il pollo alle erbe

Salare e pepare 12 filetti di pollo con una miscela di menta, prezzemolo, salvia e timo. Preparare 4 fogli di alluminio, disporre 3 filetti su ogni foglio e cuocere a vapore per 8 minuti. Tagliare il limone a fette sottili. Alternare il pollo, il limone e le altre erbe fresche in una ciotola.

Portare a ebollizione ½ decilitro di aceto di vino bianco e 2-3 decilitri di acqua e condire con sale e 1 cucchiaino di peperoncino verde. Portare a ebollizione finché l'aceto non viene assorbito. Spegnere il fuoco e aggiungere i ravanelli tagliati in 4 pezzi.

Quando la salsa è tiepida, versare sui pezzi di pollo, aggiungere 2-3 cucchiai di olio e lasciare raffreddare per almeno 1 ora, o fino a diversi giorni se necessario. Tritare finemente e friggere 2 mazzetti di cipollotti e servirli con il pollo. Servire come di consueto. Naturalmente, se avete delle varianti a questa ricetta, saremo lieti di conoscerle. In ogni caso, ribadiamo che questa ricetta non è una nostra ricetta di Cucina, ma è tratta dalla rivista Gioia Food, creata dal famoso chef stellato Antonino Cannavacciuolo.