Nel corso dei primi 6 mesi di quest'anno, la raccolta netta degli ETF è stata positiva, eppure il patrimonio complessivo in gestione ha subito un calo.

La colpa è del capitombolo che le valutazioni hanno avuto durante il mese di marzo, quando gli effetti della crisi finanziaria si sono avvertiti in modo molto pesante.

Pertanto, ciò costituirebbe la riprova che, nonostante la fase di recupero dei mercati, non c'è stato un pieno assorbimento degli effetti negativi provocati dall'emergenza Covid.

Gli ETF (acronimo di Exchange Traded Funds) - per i meno esperti - sono fondi a basse commissioni di gestione negoziati in Borsa come le normali azioni. Si caratterizzano per il fatto di avere come unico obiettivo quello di replicare fedelmente l’andamento e quindi il rendimento di indici azionari, obbligazionari o di materie prime. (Borsa italiana)