La Juventus nelle ultime ore è scatenata sul mercato.

Oggi è arrivata la chiusura per Kostic dall’Eintracht Francoforte per 14 milioni più 3/4 di bonus e il giocatore potrebbe arrivare già in serata per svolgere le visite mediche domattina.

I bianconeri non si fermano qui, con l’improvvisa apertura della trattativa per portare Depay a Torino una volta che si sarà liberato dal Barcellona, per lui la società ha pronto un biennale.

Viste le difficoltà per piazzare Arthur al Valencia, la Juventus avrebbe trovato un accordo con il Manchester United per il trasferimento di Adrien Rabiot, con i Red Devils che stanno lavorando per trovare l’accordo col giocatore.

Oltre al francese, sembra che anche Rovella sia sul piede di partenza, con il Monza che, dopo aver chiuso Petagna dal Napoli, sembra pronto a portare a casa il giocatore della Juventus.