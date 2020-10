Si vocifera che la coppia Melissa Satta e Kevin Prince Boateng sia nuovamente in profonda crisi sentimentale. Questo è quanto è stato scritto dal settimanale Chi grazie a due indizi.

Secondo il settimanale diretto da Signorini, Melissa Satta avrebbe trascorso diversi giorni a casa di Arianna Alessi, sua grande amica, e non avrebbe assistito alle prime partite del marito, in questo periodo giocatore del Monza di Silvio Berlusconi che milita nel Campionato cadetto di calcio.

Naturalmente, nessuno degli interessati si è lasciato andare a dichiarazioni ufficiali in merito alle voci di crisi e anche dal fronte social tutto tace. Infatti, l’ultima foto pubblicata riporta la data del 19 agosto scorso, mentre la coppia si trovava in vacanza in Sardegna.

Adesso però si parla chiaramente di "relazione al capolinea", anzi di una crisi mai rientrata, perché la coppia Satta-Boateng già lo scorso anno si era separata per un breve periodo, per poi tornare insieme.

Questa volta sarà l’ultimo capitolo della loro storia sentimentale?