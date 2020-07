Non c’è pace per la Royal Family e così, dopo la Megxit, dopo lo scandalo sessuale del Principe Andrea (figlio della Regina Elisabetta II), la pubblicazione del libro dei Duchi di Sussex, è il turno di Lady Colin Campbell.

La scrittrice britannica ha al suo attivo già 3 libri sulla famiglia reale. Fu lei, 30 anni fa, a rivelare al mondo intero l’infedeltà di Lady D.

Nella sua ultima fatica letteraria sulla Royal Family parla di un Harry in balia della moglie Meghan e stordito dal sesso.

Talmente stordito, come riporta TGCom24, da essere stato denominato tra le mura di Palazzo "Blow Job" (termine volgare che in italiano è traducibile come rapporto orale).

Nell’anticipazione del suo libro data dalla stampa, non si risparmiano attacchi a Meghan, descritta come una persona allergica alle regole di corte con sogni presidenziali, oltre al suo famoso caratterino di fuoco.

Si dice, infatti, che il Principe Filippo l’avesse soprannominata "Tungsteno".

La bomba è stata sganciata. Vedremo adesso come reagirà la Royal Family.