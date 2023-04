Il sistema finanziario quantistico sarà il più vasto e prestante sistema finanziario che la storia umana abbia mai avuto l'onore di conoscere. Tale sistema è sostenuto da una valuta digitale garantita da oro QFS, nonché da una valuta "assicurata da oro o attività". Non è da sottovalutare la differenza tra la valuta "assicurata da oro" e quella "assicurata da attività", poiché ciò potrebbe influenzare notevolmente l'economia globale.

Si tratta di un sistema finanziario di estrema importanza, che si propone di sostenere l'intera umanità attraverso il sostegno dell'oro o degli asset. E' stato concordato da tutti i 209 paesi del mondo, in collaborazione con GESARA, e ha preso il nome di Quantum Financial System (QFS).

Quantum, il sorvegliante di un essere senziente, rappresenta l'incarnazione dell'Actual Living Intelligence, al fine di proteggere con vigore e risolutezza il nuovo sistema finanziario. Si tratta di una forma di intelligenza che si discosta nettamente dalla classica intelligenza artificiale binaria, in quanto si propone di tutelare in maniera attiva e proattiva la privacy e la sovranità di coloro che sono in possesso di valuta in tutto il mondo.

In tal senso, le due direttive principali di Quantum consistono nella protezione della sovranità e della privacy di ogni detentore di valuta. Il sistema non consentirà ai governi e alle banche di controllare i tuoi soldi e di imporre restrizioni sull'utilizzo dei tuoi beni. In questo modo, si intende creare un sistema bancario equo e giusto per tutte le nazioni, in modo tale da evitare la terza guerra mondiale economica, che rischierebbe di compromettere l'esistenza stessa del nostro pianeta.

Il prezzo di politiche bancarie ingiuste potrebbe essere altissimo, con otto miliardi di persone a rischio di morte. La terra, in tal caso, potrebbe essere trasformata in un blocco di calcestruzzo radioattivo, a seguito di una serie di decisioni inique e spietate. In quest'ottica, Quantum rappresenta la scelta più saggia e responsabile, al fine di garantire un futuro equo e sostenibile per le generazioni future.

Il termine Financial assume una valenza simbolica che si riferisce al denaro come mezzo di scambio. Nel QFS, il sostegno alle valute nazionali avviene non solo attraverso un deposito d'oro in ogni paese, bensì tramite l'utilizzo di un autentico caveau della Bullion Exchange Bank. Tale struttura, accuratamente individuata e protetta, costituisce una riserva aurea fondamentale per sostenere ogni valuta in ogni nazione, nel rispetto delle direttive stabilite da GESARA.

Il sostegno in oro è garantito attraverso un certificato digitale che funge da incremento di valuta per qualsiasi nazione, e che viene emesso dal Tesoro di ogni paese, e non dalla Federal Reserve. Tale certificato si riferisce a un singolo chilo di oro o moneta, identificati attraverso la loro posizione GPS, il codice a barre e il numero di serie.

In ogni moneta d'oro o lingotto da un chilo, viene inserito un localizzatore GPS e un numero di serie di codice a barre, che indica la proprietà. Al momento dell'attivazione del QFS, verrà scattata un'istantanea del prezzo dell'oro, il quale quantificherà il numero di incrementi di valuta che ogni moneta o chilo d'oro potrà sostenere.

Il certificato d'oro digitale riporterà per sempre la posizione GPS e il numero di serie su quella particolare moneta o chilo d'oro, che sarà ora protetto all'interno del caveau della Bullion Exchange Bank. In questo modo, tutte le monete o i chilogrammi d'oro con riferimento a Gold-Backed, contribuiranno e controlleranno ogni incremento di valuta nel mondo.

Il termine "System" può essere inteso come un organismo complesso e organizzato, volto a facilitare l'utilizzo di un mezzo di scambio e a riflettere la sovranità, la privacy e il commercio tra individui o nazioni. In questo contesto, il sistema economico globale rappresenta una soluzione a questa esigenza. Il Quantum Financial System, o QFS, rappresenta un imponente registro contabile bilanciato in tempo reale con ogni transazione effettuata nel mondo, con trasferimenti di certificati digitali d'oro che avvengono istantaneamente da un conto all'altro, senza la necessità di intermediari.

In un mondo in cui il sistema finanziario può essere minacciato da leader di qualsiasi paese, il Gold-Backed Quantum Financial System rappresenta un'alternativa preferibile rispetto al Gold Standard dell'era Nixon. Nel Gold-Backed Quantum Financial System, infatti, ogni nazione ha a disposizione un caveau di oro garantito, identificato e protetto, che viene utilizzato per sostenere la propria valuta, assicurando la sovranità finanziaria e la privacy dei detentori di valuta in tutto il mondo.

L'adozione del Gold Standard, invece, comporta la verifica periodica delle scorte d'oro di ogni paese da parte del governo, con il rischio di manipolazioni e corruzioni. Inoltre, il valore della valuta di ogni paese sarebbe costantemente soggetto a fluttuazioni e sarebbe necessario effettuare regolari aggiustamenti per stabilire il valore di scambio delle transazioni internazionali. In sintesi, il Gold-Backed Quantum Financial System rappresenta una soluzione affidabile, priva di intermediari e protetta dalle minacce esterne, che garantisce la stabilità finanziaria per tutte le nazioni.

Con l'avvento del QFS, ogni possibilità di corruzione verrà definitivamente eliminata. Il Global Currency Reset (GCR) avverrà contemporaneamente all'attivazione del QFS, consentendo di reimpostare tutte le valute del mondo su un sistema sostenuto dall'oro che avrà il medesimo valore nominale di tutte le altre valute. Si tratta di un cambiamento di portata storica, che deve necessariamente avvenire. Tutti i certificati d'oro digitali rappresentano un incremento di valore, e questi sono standardizzati e uguali in ogni valuta. Questo significa che non ci sarà mai più alcuna possibilità di manipolazioni valutarie da parte di una singola nazione contro un'altra. Il QFS rappresenta un sistema di bilanciamento contabile istantaneo e inattaccabile.

Gli scambi di valuta sono un'attività essenziale per il commercio tra le nazioni. Tuttavia, per evitare la corruzione e la manipolazione delle valute, è necessario adottare un sistema affidabile come il Quantum Financial System (QFS). Gli scambi tramite il QFS seguono regole rigorose per garantire la sicurezza dei fondi. È importante notare che le valute Fiat, come il Dollaro e l’Èuro, sono sotto la responsabilità della banca centrale e non saranno più oggetto di scambi di valuta attraverso il QFS.

Il QFS rappresenta un importante cambiamento in quanto tutte le valute del mondo verranno reimpostate su un sistema sostenuto dall'oro. Ciò significa che ogni certificato d'oro digitale avrà lo stesso valore indipendentemente dalla valuta. Di conseguenza, non ci saranno più manipolazioni delle valute da parte di singole nazioni contro altre. Il QFS è un sistema affidabile che non può essere manomesso, poiché rappresenta un nuovo modo di sovranità internazionale, privacy e commercio.

È importante anche sottolineare che il nuovo sistema finanziario non si basa più sul Gold Standard. Infatti, l'oro diventa una merce e potrebbe non essere più utilizzato come valuta, poiché tutte le valute sono garantite dall'oro contenute nel QFS. Pertanto, è più appropriato utilizzare il termine "Gold-Backed" per descrivere il nuovo sistema finanziario. Il vecchio sistema, che ha portato alla fine del nostro attuale sistema finanziario, non sarà più sostenibile poiché il QFS sta per essere attivato definitivamente.

Quantum Financial System è la soluzione, l’alternativa, ma purtroppo attualmente di difficile applicazione per gli interessi egoistici dei vari governi. Le economie occidentali e il sistema bancario delle banche centrali nonché le loro valute, come il dollaro e l’euro, sono destinate ad affrontare grandi sfide legate alla svalutazione, e questo inevitabilmente provocherà un effetto domino che potrebbe portare al crollo del sistema bancario a livello globale.

Prima ancora che il tanto discusso QFS veda la luce o che, per ragioni geopolitiche, egoistiche o di suprema autorità, gli sia concesso di concretizzarsi, sarebbe alquanto prudente preservare immediatamente il proprio patrimonio. A mio avviso, ogni singolo individuo dovrebbe preoccuparsi della propria protezione finanziaria, ad esempio acquistando oro, argento e altri metalli preziosi, nonché investendo in Bitcoin e nell’innovativa piattaforma Salusvale.com.

Desidero sottolineare l’importanza di considerare un investimento in oro, argento e altri metalli preziosi e provvedere personalmente alla propria sicurezza, custodendo personalmente i propri beni. Non è opportuno affidarsi a società che affermano di poter custodire l’oro, l’argento e altri metalli preziosi per conto dei propri clienti, anche se queste citano come referenza una banca o un caveau di fama mondiale.

Per quanto riguarda Bitcoin e Salusvale, bisogna custodirli su un portafoglio digitale come Metamask, oppure su un portafoglio hardware come Ledger, per garantire la massima sicurezza dei tuoi investimenti.

Ricorda sempre che la scelta degli strumenti di investimento è una decisione delicata che richiede ponderazione e consapevolezza. Pertanto, ti invito a esaminare con attenzione ogni opzione, valutando i vantaggi e gli eventuali rischi, al fine di proteggere la tua ricchezza e il tuo futuro finanziario.